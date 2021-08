Onbekenden gooien molotovcocktails op voorplein van commissariaat PZ Vlas: “Verontrustend dat zoiets gebeurt”

Snel weggelopen

“Het gerechtelijk labo is langsgekomen voor sporenonderzoek”, klinkt het bij de politiezone Vlas. “De bewakingscamera’s van ons gebouw zijn onmiddellijk onderzocht. Daarop is te zien hoe rond 1.15 uur enkele personen de straat dwarsen en de brandende molotovcocktails op de klinkers gooien. Daarna liepen de daders snel weg.” Omdat de politiezone Vlas benadeelde is in het dossier, werd de hulp ingeroepen van de collega’s van RIHO (Roeselare en omgeving) om de vaststellingen te doen. “De lokale recherche van onze collega’s heeft het onderzoek in handen genomen, intussen is er ook al een buurtonderzoek gedaan.” (lees verder onder de foto)

Onduidelijkheid troef

Zowel de politie als het parket tillen zwaar aan de gebeurtenissen. “Wat ook het motief is, dergelijke zaken kunnen we niet tolereren”, klinkt het uit de hoek van de politie. “We hebben er het raden naar. Is het iemand die boos is op de politie? Gaat het om jonge gasten die uit verveling een spannende grap willen uithalen? Hopelijk wijst het onderzoek dat snel uit.” Merkwaardig is alvast dat de molotovcocktails niet tegen het gebouw zijn gegooid. “Maar misschien is dat omdat de daders er zich rekenschap van gaven dat ze te duidelijk in het zicht van de bewakingscamera’s zouden komen. We hopen in elk geval dat dit verontrustende feit snel opgehelderd kan worden.”