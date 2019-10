Zwaar vrachtverkeer blijft, ondanks verbod door wegenwerken, weg naar Olen-centrum vinden WDH

04 oktober 2019

20u14 0 Olen Door de heraanleg van de dorpskern in Olen-centrum geldt er al een tijdje een ruime omleiding langs de E313 voor het zware vrachtverkeer, maar toch zijn er nog steeds heel wat vrachtwagens die gebruik maken van de lokale omleiding in het centrum. De buurtbewoners zien het met lede ogen aan.

In Olen-centrum geldt er omwille van de wegenwerken een lokale omleiding die langs de Kattestraat, Voortkapelseweg, Herentalseweg en Hezewijk loopt. Voor doorgaand verkeer en vrachtverkeer dat zwaarder is dan 3,5 ton is er echter een ruimere omleiding, namelijk langs Herselt, Westerlo en Geel-Zammel om de oprit Geel-West van de E313 te bereiken.

Wij namen vrijdagnamiddag de proef op de som en zagen dat er nog veel vrachtwagens in het centrum van Olen belanden, ondanks de signalisatie en berichtgeving over de omleiding. Midden september plaatste het gemeentebestuur aan de Kattestraat zelfs een spandoek met daarop ‘No trucks allowed’ om ook de buitenlandse bestuurders te informeren, maar toch slaan enkele chauffeurs links af om de lokale omleiding te volgen. Andere chauffeurs beseffen dat ze fout zitten en willen terugdraaien, met verkeerschaos en files als gevolg. Aangezien ze nergens kunnen draaien, moeten ze op de linkerrijstrook immers een stuk achteruit rijden.

Buurtbewoonster Anne Marie Sapion, die op de Oosterwijkseweg woont, ziet nog vaak vrachtverkeer passeren. “Het is verschrikkelijk, het zijn er precies nog meer dan voor de werken. Toen viel dat niet zo op, nu rijden ze zich allemaal vast. Je zou denken dat het vooral buitenlandse chauffeurs zijn die niet op de hoogte zijn van de werken, maar ik zie ook veel Belgische nummerplaten. Een keer zat alles ter hoogte van de Kattestraat helemaal vast omdat enkele chauffeurs moesten terugkeren, maar dat ging niet omwille van het andere verkeer. Dat heeft toen een hele tijd geduurd. We moeten er al om lachen: zelfs vlak bij ons huis staan we nu in de file.” Het gemeentebestuur verwijt ze echter niks. “Ik meld het regelmatig en ze doen al heel veel. Ze hebben dat extra spandoek geplaatst en af en toe zie ik politieagenten die komen controleren. Veel meer kan je niet doen.”