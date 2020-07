Woning tijdelijk onbewoonbaar na garagebrand Toon Verheijen

12 juli 2020

09u25 0

De hulpdienten werden zaterdagnacht opgeroepen voor een brand aan de Zurkelberg in Olen. De brand situeerde zich in de garage en was vermoedelijk ontstaan aan de batterij van de elektrische fiets die er stond. Het vuur was snel onder controle. De woning is tijdelijk onbewoonbaar vooral omdat de nutsleidingen geraakten zijn. De bewoners worden opgevangen bij de buren.