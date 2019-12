William Boeva houdt try-out van nieuwste voorstelling in Olen Wouter Demuynck

16 december 2019

18u13 4 Olen Gewapend met een mond groter dan hijzelf stelt stand-upcomedian William Boeva op zaterdag 21 december zijn nieuwste voorstelling ‘Leveren jullie ook aan huis?’ voor in Olen.

De nieuwe voorstelling van William Boeva draait rond het feit dat hij 30 jaar oud is geworden. Er wordt immers opeens veel meer verwacht van hem: een huis, trouwen, kinderen... Het verzamelen van Nintendo-merchandise is opeens voor kinderen. William Boeva voelt aan alles dat hij nu zijn leven echt in handen moet nemen, want het is nog niet te laat, denkt hij. Daarbij heeft hij maar één vraag: ‘Leveren jullie ook aan huis?’ De try-out vindt op zaterdag 21 december om 20 uur plaats in de theaterzaal van Het Vierde Oor (Boerenkrijglaan 51E). Tickets voor de voorstelling zijn te koop aan 14 euro via www.keizerkarelolen.be of bij de bibliotheek, het onthaal van het gemeentehuis en Vrije Tijd.