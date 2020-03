Werken nog niet helemaal voltooid, maar bestuur stelt doortocht in Olen-centrum al open: “Vragen iedereen de verkeersregels strikt na te leven” Wouter Demuynck

20 maart 2020

15u38 0 Olen Vanaf vrijdag rond 16 uur gaat de gewestweg doorheen het centrum van Olen eindelijk weer open in beide richtingen. Het gemeentebestuur vraagt wel om extra voorzichtig te zijn, aangezien enkele werken nog niet uitgevoerd zijn door de coronamaatregelen.

De werken in Olen-centrum gingen begin mei 2019 van start en hadden als doel om het verkeersverloop vlotter te laten verlopen. Zo zal het verkeer komende vanuit Herentals niet meer links kunnen afslaan naar de Bulestraat, zodat het verkeer dat rechtdoor moet niet opgehouden wordt. Een ANPR-camera zal erop toezien of die verkeersregel wordt nageleefd.

Het dorpsplein kreeg dan weer meer ruimte voor groen en activiteiten door een knip in de verbinding tussen de Bulestraat en Sint-Maartenstraat, zodat auto’s niet meer dwars over het driehoekige plijn kunnen rijden.

Nog geen wegmarkeringen en verkeerslichten

De gewest N152 gaat vanaf vrijdag rond 16 uur weer open, maar autobestuurders dienen wel nog rekening te houden met bepaalde werken die nog moeten gebeuren. Zo zijn er nog geen wegmarkeringen aangebracht en zijn de verkeerslichten ter hoogte van Bulestraat en Tramstraat nog niet in werking. Het fietspad langs de gewestweg is wel klaar. Enkel het fietspad aan de lindebomen moet nog verder afgewerkt worden, maar kan wel al gebruikt worden.

Verkeersregels strikt naleven

“Er moeten nog enkele cruciale werken en hier en daar nog wat afwerkingen gebeuren. Deze werken vinden plaats zodra de coronacrisis ten einde is. Aangezien een exacte timing moeilijk in te schatten is, beslisten we nu al om de doortocht open te stellen. In ruil vragen we wel iedereen om alle verkeersregels strikt na te leven”, klinkt het bij het bestuur. “Zorg er dus voor dat je steeds goed aan jouw kant van de weg blijft rijden en respecteer de voorrangsregels en aanwezige verkeersborden nu de verkeerslichten nog niet in werking zijn.”