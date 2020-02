Werken in centrum van Olen lopen nieuwe vertraging op Wouter Demuynck

19 februari 2020

17u41 0 Olen De werken in het centrum van Olen hebben opnieuw vertraging opgelopen. De voorziene einddatum van eind februari wordt niet gehaald, al wordt wel de mogelijkheid onderzocht om in de loop van maart al één rijrichting te heropenen.

Het is de tweede keer dat de deadline voor het openstellen van de doortocht in Olen-centrum opgeschoven moet worden. Initieel was voorzien dat de werken eind december afgerond zouden zijn, maar vandalisme en enkele extra werken die niet op de planning stonden gooiden destijds roet in het eten.

Bijkomende taken

Ook de nieuwe deadline van eind februari haalt de aannemer niet omdat er nog enkele taken moeten uitgevoerd worden. Momenteel wordt de groenaanplanting uitgevoerd en in de week van 2 maart vult de aannemer de voegen van de rijweg op. Na de uithardingsperiode van die voegvullingen kan de aannemer van start gaan met het schilderen van wegmarkeringen. Ten slotte krijgen de fietspaden een toplaag in asfalt met een rode tint.

Gebrek aan asfalt

“De centrales die zo’n asfalt produceren, starten pas in maart na de winter- en onderhoudsperiode opnieuw op. Het gebrek aan asfalt brengt de grootste vertraging met zich mee”, klinkt het bij de gemeente. “De centrale kan het gewenste asfalt in de week van 16 maart produceren, maar de aannemer bekijkt of er nog een andere centrale is die eventueel vroeger kan produceren en leveren. Zodra we het asfalt hebben en de oppervlaktetemperatuur minstens 10 graden bedraagt, brengt de aannemer de toplaag aan.”

Eén rijrichting openen

Wanneer de werken volledig klaar zullen zijn is nog niet duidelijk. “We bekijken intussen wel of het mogelijk is om de gewestweg in de loop van maart al in één rijrichting te heropenen, namelijk van Herselt in de richting van Herentals. De aannemer onderzoekt samen met zijn onderaannemer op welke manier en onder welke voorwaarden dit kan. Het openstellen in één richting kan ten vroegste na het aanbrengen van de wegmarkeringen wegens de veiligheid. Eén rijhelft moet sowieso afgesloten blijven zodat de aannemer op een veilige manier de fietspaden kan afwerken.”