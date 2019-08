Wegenwerken dwingen bakker tot tijdelijke sluiting: “Onze omzet ligt tot 40% lager” Wouter Demuynck

07 augustus 2019

18u12 0 Olen Door de wegenwerken in het centrum is het cliënteel van bakker Ignace Vanspringel momenteel gehalveerd. Daardoor ziet hij zich genoodzaakt zijn bakkerij twee maanden extra te sluiten, vanaf 15 augustus, bovenop zijn jaarlijks verlof van twee weken.

Sinds begin dit jaar is de aannemer gestart met de voorbereidende werken voor de heraanleg van de N152 en de dorpskern in Olen-centrum, begin mei ging de heraanleg effectief van start. Daardoor is het niet mogelijk om via de N152 door het centrum van Olen te rijden. Bakkerij Vanspringel ligt vlak bij het dorpsplein en voelt de impact van de wegenwerken aanzienlijk.

“We hebben er veel last van. De mensen geraken hier niet meer. Als ze hier niet kunnen parkeren, gaan ze ergens anders naartoe”, vertelt Ignace. “Tijdens de weekends valt het nog mee, maar in de week ligt onze omzet tot wel 40% lager. Op een gewone dag hebben we rond de 300 klanten en dat zijn er nu nog de helft, terwijl de kosten wel hetzelfde blijven.” Bakkerij Vanspringel verkoopt niet enkel brood en patisserie, maar ook belegde broodjes en snacks zoals worstenbroodjes. “We liggen op de doortocht van Herentals naar Aarschot en hebben veel passanten die hier onderweg een broodje of een snack komen kopen. Het zijn net die klanten die nu wegvallen.”

Passie stopzetten

Bakkerij Vanspringel zal zoals elk jaar op 15 augustus voor twee weken de deuren sluiten wegens jaarlijks verlof. Daarna blijft de bakkerij nog eens twee maanden extra gesloten. Op 6 november kunnen de klanten er weer terecht. De warme bakker ging evenwel niet over één nacht ijs, want nu moet hij tijdelijk zijn passie stopzetten. “Het is toch wel met pijn in het hart, want nu moet ik mijn levenswerk stopzetten, al is het maar tijdelijk. Daarom hebben we toch een hele tijd erover nagedacht of we dat wel zouden doen. Je hebt altijd het risico dat de mensen niet meer terugkomen. Via de Vlaamse overheid krijgen we echter een sluitingspremie die specifiek gericht is op wegenwerken. Als voorwaarde moet je onder meer wel vlak aan de wegenwerken gelegen zijn.”

Een andere job gaat Ignace niet uitoefenen gedurende de sluitingsperiode. “Thuis zijn er nog wel wat klusjes die zijn blijven liggen. Tegen november zullen de mensen hier weer beter geraken als de beton is uitgegoten.”

Hinderpremie

Over het gemeentebestuur van Olen heeft hij naar eigen zeggen niet te klagen. “Ze geven een goede uitleg en hebben ook goed gecommuniceerd over het bestaan van de hinderpremie. We krijgen ook regelmatig een update over de stand van zaken. Het frustreert me wel dat men maar met zo'n 5 à 10 man over zo’n lange afstand werkt. Daar zou gerust meer personeel op gezet mogen worden, maar ik veronderstel dat dat ook niet de beslissing van de gemeente is.”

Nu het bouwverlof erop zit, heeft de aannemer maandag de voorbereidingen voor de aanleg van het wegdek in Ven verdergezet. Bedoeling is om het wegdek in Ven volledig vernieuwd te hebben tegen begin september. Op de N152 zelf is de aannemer ook gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van de rijweg tussen de Herentalseweg/Ven en Bulestraat. In die zone wordt eind augustus het beton gegoten.