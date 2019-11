Exclusief voor abonnees WEEKENDTIPS: fototentoonstelling, heksentocht of een ‘foaf gelak vruuger’ Onze tips voor het weekend van 8 tot 10 november AMK

08 november 2019

Olen - ‘Foaf gelak as vruuger’ in de spiegeltent

Op vrijdag 8 november staat de gezellige spiegeltent weer te blinken in Olen, op het dorpsplein van Olen-Centrum. Om 21 uur openen de deuren van de spiegeltent voor een ‘foaf gelak as vruuger’, zoals ze het in de Kempen zeggen! DJ Tivalo speelt er de beste plaatjes tot 3 uur ‘s nachts, met een happy hour tussen 21 en 22 uur. Tijdens het happy hour is er een special guest dj gepland. Voorverkoopkaarten zijn al uitverkocht, je kan nog binnen aan de kassa voor tien euro, maar wees snel, want vol is vol! De opbrengsten van de ‘foaf’ gaan naar de kinderen van gemeentelijke basisschool De Kleine Wijzer in Olen.

