Voortvluchtige Belgische pedofiel uit Olen gevat in Spanje: hij misbruikte meisjes van 11 en 12 jaar uit Oud-Turnhout, Arendonk en Ravels Toon Verheijen & KVDS

09 september 2020

16u56 102 Olen De Spaanse politie heeft een Belgische pedofiel opgepakt die in juli vorig jaar ontsnapte uit een psychiatrisch ziekenhuis in Sint-Niklaas. Sindsdien was hij spoorloos. De man misbruikte tussen 2007 en 2009 twee meisjes van 11 en 12 jaar in Oud-Turnhout en Arendonk. Enkele jaren daarvoor had hij ook al eens enkele vrouwen aangerand in Ravels.



Goffrey J. (42) uit Olen pleegde tussen 2000 en 2009 verschillende zware zedenfeiten. In 2004 al werd de man veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar voor zedenfeiten met minderjarigen. De man zat die straf uit, maar blijkbaar had de man niet veel geleerd uit die veroordeling en vrijwel onmiddellijk na zijn vrijlating sloeg hij opnieuw toe in Arendonk. Hij randde een 12-jarig meisje uit Arendonk aan van het gezin waar hij toen verbleef. Ook een vriendinnetje van het slachtoffer, ook rond dezelfde leeftijd, werd het slachtoffer van de man. Goffrey J. kreeg voor die feiten zeven jaar cel. Maar naast die celstraf kreeg Goffrey J. ook een ter beschikkingstelling opgelegd van twintig jaar. En net die extra strafmaat duidt erop dat het gerecht de feiten echt wel ernstig nam.

Gevlucht

Enkele jaren geleden vroeg Goffrey V. een voorwaardelijke invrijheidstelling na zijn tweede zware veroordeling. De strafuitvoeringsrechtbank ging daar op in, maar er was wel één strenge en duidelijke voorwaarde aan verbonden. De man moest zich laten opnemen in een gespecialiseerde psychiatrische instelling. Dat deed de man ook want hij verbleef sinds die tijd in de instelling Sint-Lucia in Sint-Niklaas. “Maar daar is de man op 30 juli van dit jaar gaan lopen”, zegt Kristof Aerts van het parket in Antwerpen. “We zijn toen onmiddellijk na die feiten een procedure opgestart bij de strafuitvoeringsrechtbank om de voorlopige invrijheidstelling in te trekken. We hebben dat vonnis op 31 augustus ook bekomen. Ondertussen wisten de onderzoekers dat hij in Spanje verbleef en is er vrijwel onmiddellijk een Europees Aanhoudingsbevel naar Spanje gestuurd en werd hij vrij snel opgespoord en in de boeien geslagen.”

Slaapzak

De politie ging op onderzoek uit op de plaatsen waar de man gesignaleerd was. Dat bleken een tankstation, een restaurant en het huis van zijn partner te zijn. De politie kom hem niet veel later inrekenen. Zelf bleek hij geen vast adres te hebben. Hij woonde in zijn wagen, waar ook al zijn bezittingen in lagen. Het ging onder meer om een slaapzak, kleding en eten. “De man moet uiteindelijk nog maar een straf uitzitten van acht dagen”, zegt Kristof Aerts. “Maar we hebben de terbeschikkingstelling van twintig jaar achter de hand omdat er volgens de rechtbank nog altijd een grote kans op recidive is.”