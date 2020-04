Verloederde weekendhuisjes op domein Teunenberg blijven doorn in het oog: “Dit trekt sluikstorters aan” Wouter Demuynck

22 april 2020

14u51 0 Olen Buurtbewoner Jean Wuyts is niet te spreken over enkele weekendhuisjes die al jarenlang staan te verkrotten in natuurdomein Teunenberg in Olen. Die ontsieren niet enkel de natuur, maar zijn volgens Wuyts ook gevaarlijk voor de gezondheid door de aanwezigheid van asbest. Het gemeentebestuur gaat nu bekijken of ze de belasting op verkrotting ook op weekendhuisjes kunnen gaan toepassen.

Jean Wuyts woont zelf in het nabijgelegen Noorderwijk (Herentals) maar gaat twee keer per week joggen in het natuurdomein Teunenberg, dat vroeger een militair domein was. Enkele verkrotte weekendhuisjes die vlak naast een wandelpad liggen zijn voor hem echter een doorn in het oog. “Het is een heel mooi gebied. Ik zie er af en toe een vos of een reetje lopen of zie een buizerd vliegen. De biotoop is er prachtig, maar er staan al jarenlang zo’n drie à vier afgebroken weekendhuisjes te verkrotten’, aldus Jean Wuyts.

“Ik heb mij daar altijd aan geërgerd. Ik vind het niet kunnen dat het er zo verwaarloosd bij ligt en bovendien is het gevaarlijk met al die scherpen dingen en asbestplaten. Stilaan gaan mensen die locaties ook gebruiken om andere rommel te sluikstorten. Er zou eindelijk eens tegen opgetreden moeten worden.”

Belasting op verkrotting

Burgemeester Seppe Bouquillon (CD&V) begrijpt de frustratie over de verlaten weekendhuisjes. “Het is mij nog altijd een mysterie hoe die weekendhuisjes daar ooit gezet zijn, aangezien het eerst een militair domein was en nu een natuurgebied. Ze staan er al een hele tijd, want ik heb nooit anders geweten. Ze zijn nu redelijk geruïneerd en dat is inderdaad geen zicht. Het is zeker ook een plek waar wel wat gevaar is met de asbestplaten in combinatie met glas en dergelijke.”

Aangezien het om privé-gronden gaat, kan het gemeentebestuur weinig doen. Wel wordt er gekeken naar een extra stok achter de deur middels een belasting op verkrotting. “Zo’n belasting bestaat al in Olen, maar een bungalow valt daar niet direct onder. We zijn nu wel aan het bekijken om ze er op een of andere manier toch onder te steken. Onze stedenbouwkundige dienst is aan het nagaan welke mogelijkheden we hebben. Als dat mogelijk blijkt te zijn, kan een wijziging vrij snel gebeuren met een gemeenteraadsbesluit. Twee à drie weken geleden hebben we de eigenaars ook nog eens aangeschreven over de problematiek.”