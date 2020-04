Vele fietsers en wandelaars genieten van het zonnetje langsheen het Kempisch Kanaal Jurgen Geyselings

15u41 1 Olen Langsheen het jaagpad van het Kempisch Kanaal in de buurt van Olen was het op zondagnamiddag een drukte van jewelste. Vele fietsers en wandelaars zochten de weg langs de rand van het water op om te genieten van het zondagse zonnetje.

Honderden, of misschien wel duizenden mensen zochten de oever van het kanaal op om een namiddagje te genieten van het zonnetje in de buitenlucht. Soms was het door de grote drukte moeilijk om de vooropgestelde anderhalve meter afstand te bewaren, maar in grote mate gebeurde het fiets- en wandelverkeer volgens de vooropgestelde regels.

Koppeltjes en gezinnen wandelden onder een lentezon langsheen het water dat zich bevindt tussen Bocholt en Herentals. Fietsers passeerden er in grote getale, hetzij ‘de eenzame fietser’, maar vaak ook met een bevriende fietser om gezellig een babbeltje te kunnen slaan tijdens de zondagse fietstocht.