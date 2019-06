Veertien kleine brouwerijen stellen hun bieren voor op Bierfest Olen Wouter Demuynck

27 juni 2019

21u52 0 Olen Komende zaterdag organiseren bierproeversvereniging Het Genootschap van de Pot en Shopping Park Olen weer het Bierfest Olen onder de witte tent op het Shopping Park. Veertien brouwerijen zullen er hun bieren voorstellen.

Voor deze editie heeft de organisatie ervoor gekozen om enkel kleine brouwerijen en bierfirma’s als standhouder uit te nodigen. Er zijn drie standhouders die voor de derde maal op rij deelnemen aan Bierfest Olen: Bierfirma Mareklop uit Lokeren, Bierfirma Domesticus uit Olen en Bierfirma Stanneman uit Herselt. Zij brouwen hun bieren zelf in de ketels van bestaande brouwerijen. “Voor de straffe bezoekers brengt Erwin Vermeulen van Stanneman zijn ‘Silent Killer’ mee, met maar liefst 13% alcohol: niet voor watjes dus”, lachen de organisators.

De Bierambassadeur vertegenwoordigt drie brouwerijen: Brouwerij De Meester uit Harelbeke, Grutte Pier uit Friesland en Bird Brewery uit Amsterdam. Aan deze stand zijn negen bieren te proeven. Daarnaast zijn er nog vier standhouders die voor het eerst deelnemen.

Naast bier is er op Bierfest Olen ook muziek voorzien. In de namiddag zorgt accordeongezelschap Nostalgia voor de nodige sfeer, vanaf 17.30 uur geeft coverband No Sweat het beste van zichzelf op het grote podium.

Bierfest vindt zaterdag van 13 tot 21 uur plaats. Meer informatie over het Bierfest, de deelnemende standhouders, de bieren en Het Genootschap van de Pot vind je op www.hetgenootschapolen.be of via info@genootschapvandepot.be.