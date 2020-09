Umicore wil twee bijkomende windturbines op bedrijfssite bouwen Wouter Demuynck

15 september 2020

13u20 0 Olen Materiaaltechnologiebedrijf Umicore heeft een vergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van twee windturbines op haar bedrijfssite aan de Watertorenstraat in Olen. Dat zou het totaal aantal windturbines op de site naar zes brengen.

Het gaat om twee windturbines met een maximale rotordiameter van 136 meter en een maximale tiphoogte van 230 meter. Samen hebben ze een verwachte elektriciteitsproductie die voldoende hoog is om het jaarverbruik van zo’n 5.100 huishoudens te dekken. Het bedrijf zal de geproduceerde energie evenwel intern verbruiken. De uitbating van de windturbines zal na de plaatsing gebeuren door een nog onbekende gespecialiseerde partij.

“Hiermee verhogen we onze groene energievoorziening van 52% naar 80%. Als bedrijf maken we niet alleen materialen voor duurzame toepassingen zoals materialen voor hoog efficiënte zonnecellen en herlaadbare batterijen voor elektrische wagens. We willen dit ook op een duurzame manier doen. Investeren in extra windenergie is een volgende stap in het vergroenen van onze energievoorziening”, klinkt het bij het bedrijf.

Al vier windturbines

Op de terreinen van Umicore en Aurubis zijn momenteel al vier windturbines operationeel. Een van de geplande windturbines zou er komen aan de oostelijke rand van het perceel van Umicore. Die zone bevat voornamelijk bergingen van afgegraven grond en licht radioactief afval. De tweede windturbines staat momenteel aan de rand van het perceel, in lijn met de bestaande windturbines, ingepland.

Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 2 oktober. De plannen zijn digitaal te raadplegen via www.omgevingsloket.be, maar kunnen ook bekeken worden op de Dienst Omgeving na het maken van een afspraak. De provincie Antwerpen heeft tot 23 december om een beslissing te nemen over het toekennen van een omgevingsvergunning. Umicore zelf hoopt dat de windturbines in september 2022 effectief draaien op de site.