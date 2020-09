Umicore schrapt 165 banen in Olen Wouter Demuynck

30 september 2020

09u44 10 Olen Op de site van materiaaltechnologiebedrijf Umicore in Olen verdwijnen er 165 banen tegen midden 2023. De materialengroep gaat immers haar kobaltactiviteiten reorganiseren.

De directie is van plan een deel van de kobaltactiviteiten in Olen te verhuizen naar Finland, waar het bedrijf vorig jaar de Kokkola-raffinaderij verwierf. “Deze ultramoderne raffinaderij is één van de grootste kobaltraffinaderijen ter wereld en laat de businessunit toe om op grotere en meer concurrentiële schaal te produceren”, klinkt het.

Door de beslissing verdwijnen er in Olen 165 banen. De afbouw zal gebeuren door natuurlijk verloop, aldus Umicore.

De groep wil voorts de kobaltactiviteiten in Arab, in de Amerikaanse staat Alabama, stopzetten. Daar staan 42 jobs op het spel.