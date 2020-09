Umicore schrapt 165 banen in Olen door gedeeltelijke verhuis van kobaltproductie naar Finland: “Dit hadden we niet verwacht”

Olen

Door een reorganisatie van de kobaltactiviteiten verdwijnen er bij de vestigiging van materiaaltechnologiebedrijf Umicore in Olen 165 banen tegen midden 2023. Volgens het bedrijf zal de reorganisatie niet gepaard gaan met naakte ontslagen, maar de vakbonden zien nog vraagtekens. “Het is heel makkelijk praten over een natuurlijke afvloeiing, maar je moet de mensen ook kunnen blijven motiveren”, zegt vakbondsman Hans Vaneerdewegh (ABVV).