Umicore maakt kans op prijs De Kempenaar 2019 Wouter Demuynck

10 oktober 2019

16u40 0 Olen Materiaaltechnologiebedrijf Umicore in Olen is een van de drie genomineerden voor De Kempenaar 2019. Het bedrijf koos er bewust voor al haar 1.040 medewerkers te nomineren.

Werkgeversorganisatie Etion reikt de prijs jaarlijks uit aan een onderneming uit de streek die zich laat opmerken door haar focus op duurzame groei met aandacht voor medewerkers en omgeving.

“Wie vandaag naar Umicore in Olen kijkt, ziet een modern en duurzaam bedrijf met een sterk sociaal engagement. Het gesloten kringloopmodel - waarbij we de materialen die we verwerken ook recycleren wanneer ze einde levensduur zijn - vormt de kern van ons bedrijf”, zegt site-manager Geert Defieuw. “Een pluim voor de ruim 1.040 medewerkers die hier dagelijks aan meebouwen. Het is dankzij hen dat we een succesvol bedrijf zijn. We nomineren al onze medewerkers daarom tot ‘De Kempenaar 2019’.”

Het bedrijf gaat er prat op dat het veel belang hecht aan de gezondheid en welzijn van haar medewerkers. “Als fervent fietser ben ik blij met alle inspanningen die Umicore doet om haar medewerkers duurzaam naar het werk te krijgen. Je kan hier een gewone of elektrische fiets leasen en krijgt er een hoge fietsvergoeding bovenop”, aldus Johan Alen, die op de milieudienst werkt. Wouter Heylen van Business IT is fan van het sportaanbod. “We hebben een uniek sportprogramma voor medewerkers en hun gezinsleden. Het gaat van recreatief volleyballen of badmintonnen tijdens de middagpauze tot het beklimmen van de Mont Ventoux. Met de loop- en wandelevenementen gaat mijn hele familie mee.”

Naast Umicore zijn ook het AZ Turnhout en het laboratorium Lavetan uit Turnhout genomineerd. Iedereen kan nog tot zondag 13 oktober online stemmen via de website van Etion. Op woensdag 16 oktober wordt de winnaar bekend gemaakt.