Uitbater van Trenta Sette opent sushirestaurant in voormalig pand van café De Keizer: “Ik wilde een nieuwe uitdaging” Wouter Demuynck

04 oktober 2020

16u40 0 Olen In het pand waar eerder jarenlang café De Keizer was gevestigd, opent over ongeveer een maand het sushirestaurant Kintsukuroi. Uitbater van dat restaurant wordt Tirtha Bhujel, die al 11 jaar het naastgelegen Italiaanse restaurant Trenta Sette in Dorp in Olen runt. “Onze chef wordt iemand die al twaalf jaar sushi maakt. Ik ben al bij hem gaan eten en hij is echt heel goed”, glundert de uitbater.

Tirtha Bhujel, oorspronkelijk afkomstig uit Nepal, bereidt al 24 jaar Italiaanse lekkernijen. De afgelopen elf jaren stond hij achter het fornuis van Trenta Sette in Olen-Dorp. Dat blijft hij ook doen, maar toen hij zag dat het aanpalende pand van café De Keizer te koop stond zag hij een opportuniteit. Begin november opent de nieuwe eigenaar er het sushirestaurant Kintsukuroi.

Nieuwe sushichef

“Ik zie het als een nieuwe uitdaging. Ik wou het ook doen omdat er in Olen nog geen sushirestaurant is”, vertelt Tirtha Bhujel, die zelf meestal niet in de keuken van Kintsukuroi zal staan. “Onze chef wordt iemand die al twaalf jaar sushi maakt. Hij is echt heel goed. Ik ben al bij hem gaan eten en het was super. Hij werkt enkel met verse producten. Tijdens mijn verlofdagen bij Trenta Sette zal ik er wel zeker een handje toesteken en ik zal sowieso ook af en toe eens komen kijken. Piotr Osmulski werkt al tien jaar voor mij in de keuken van Trenta Sette en kookt even goed als ik. Hij kan dus perfect mijn taak overnemen.”

Volledige renovatie

In het pand van het voormalige café wordt er intussen hard gewerkt om alles klaar te krijgen voor de opening over een maand. Het gebouw wordt immers volledig gerenoveerd. “Een sushirestaurant moet zowel binnen als buiten heel proper zijn. We werken met rauwe producten - het is altijd heel gevaarlijk als iets dan niet proper is. Daarom vernieuwen we alles”, vervolgt Tirtha Bhujel.

“De toog en toiletten zijn intussen klaar en nu zijn we bezig met de inrichting van de keuken. Als laatste vernieuwen we het plafond. Een exacte openingsdatum hebben we nog niet, maar ik vermoed dat dat de eerste of tweede week van november zal zijn.”

Geen sushi op boot

Kintsukuroi wil het ook anders aanpakken dan het doorsnee sushirestaurant. “We gaan de sushi zeker niet serveren op een boot. Dat is niet meer van deze tijd. In plaats daarvan gaan we de sushi presenteren op mooie plateaus en borden.”