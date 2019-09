Twee maanden hinder op Oevelseweg door herstelling voetpad Wouter Demuynck

19 september 2019

16u11 0 Olen Vanaf maandag 23 september herstellen de medewerkers van de technische dienstverlening het voetpad ter hoogte van Oevelseweg, aan de kant van de oneven huisnummers. De werken verlopen in verschillende fases en brengen tijdelijk hinder met zich mee. Het einde is voorzien rond 15 november.

Tijdens de eerste fase wordt er gewerkt ter hoogte van het kruispunt met Geelseweg in de richting van Krentzen. Er geldt gedurende deze periode enkelrichting komende van O.-L.-V.-Olen in de richting van Geelseweg. Verkeer dat tijdens de eerste werkfase vanaf Geelseweg richting O.-L.-V.-Olen wil rijden volgt de omleiding via Gerheiden, Gestelstraat, Watertorenstraat en Kasteelstraat.

Tijdens de tweede fase, wanneer er gewerkt wordt voorbij het kruispunt met Krentzen in de richting van O.-L.-V.-Olen, is er een beurtelingse doorgang. De werkzones hebben een maximale lengte van 30 meter.

Fietsers kunnen steeds door. Zij kunnen ter hoogte van het afgesloten gedeelte veilig gebruikmaken van de rijweg om vervolgens terug aansluiting te vinden op het fietspad.