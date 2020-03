Tractorsluis weert doorgaand verkeer uit Velvekenseweg Wouter Demuynck

12 maart 2020

17u57 22 Olen Het Olense gemeentebestuur gaat volgende week woensdag een tractorsluis plaatsen op de Velvekenseweg.

De Velvekenseweg is een smalle verbindingsweg tussen Meren in Olen en Haag in Geel. Volgens het gemeentebestuur zorgt het doorgaand verkeer er voor onveilige situaties. “De weg is geschikt voor fietsers en voor landbouwvoertuigen die naar de omliggende velden rijden. Het doorgaand verkeer, dat er vandaag de dag passeert en voor onnodige drukte en onveilige situaties zorgt, hoort hier echter niet thuis”, klinkt het bij het bestuur.

Met de tractorsluis, die er komt in samenspraak met de stad Geel, wil het bestuur het doorgaand verkeer er een halt toeroepen zodat de omgeving rustiger en veiliger wordt. Landbouwvoertuigen en fietsers kunnen er wel gewoon door.