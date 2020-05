Toch een beetje Gladiolen: Equal Idiots speelt op festivalweide op torens van 6 meter hoog Wouter Demuynck

29 mei 2020

19u42 0 Olen De festivalweide van het Olense muziekfestival Gladiolen bleef vrijdag helemaal leeg, terwijl in normale omstandigheden zo’n 10.000 festivalgangers present zouden hebben getekend. Om de festivalsfeer er toch wat in te brengen, lanceerde de organisatie vrijdag een opmerkelijk filmpje: de Equal Idiots die van jetje geven op de festivalweide, zowaar op torens van 6 meter hoog.

Als eerste festival in de Kempen hakte Gladiolen half maart al de knoop door om de editie van 2020, die op 29 en 30 mei zou plaatsvinden, te verplaatsen naar 2021. Dit jaar had de organisatie enkele ronkende namen - zoals Goose, De Kreuners, Equal Idiots en Compact Disk Dummies - gestrikt, maar fans van de bands hoeven niet te treuren aangezien de volledige affiche mee verhuist naar 2021.

Zes meter hoge torens

Om de eerste ‘festivaldag’ toch niet onopgemerkt te laten voorbijgaan, lanceerde Gladiolen vrijdag een opvallend filmpje: de Kempense rockers van Equal Idiots, die normaal vrijdag een van de headliners waren, kwamen langs om hun nieuwste single ‘Adolescence Blues’ over de weide te doen knallen. De social distancing werd daarbij alvast gerespecteerd, want Thibault Christiaensen en Pieter Bruurs vatten elk post op een toren van liefst 6 meter hoog.

“Een stille, lege festivalwei: het doet me toch wat. We missen ons publiek, de artiesten, de vrijwilligers. En zij ons ook, durven we denken… Daarom zochten we naar een manier om het gemis wat te verzachten. Thibault en Pieter van Equal Idiots waren meteen te vinden voor deze stunt. En het resultaat mag er zijn”, glundert mede-organisator Kristof Geens.

Zotjes

Ook bij Equal Idiots zijn ze laaiend enthousiast. “We hebben met Equal Idiots al zotte dingen gedaan, maar dit was echt… heel speciaal. Buiten een repetitie de dag voordien had ik Pieter al weken niet meer in real life gezien. En nu zag ik hem naast mij, met zijn drumstel op 6 meter hoogte. Zotjes!”, aldus Thibault Christiaensen. Die torens werden ingepakt met sfeerfoto’s van het publiek van Gladiolen in betere tijden. Na de opnames verhuisden de torens naar het dorpsplein, op de plek waar anders de inkom van het festival staat. Zo zorgen ze nu toch een beetje voor een festivalsfeer in het dorp.

Steun aan trouwe partners

Met het filmpje wilden de organisatoren bovendien niet enkel de festivalsfeer erin brengen, maar ook enkele trouwe partners van het festival steunen. De boer die eigenaar is van de weide, podiumbouwer, drukkerij, geluidsfirma, huisfotograaf, de artiesten en hun management werden ervoor allen vergoed. “De evenementensector heeft het zwaar te verduren. En dat zijn niet alleen de organisatoren. Heel wat van onze leveranciers zijn volledig gericht op evenementen en festivals. Hun inkomsten zijn volledig weggevallen”, aldus mede-organisator Lode Bellens.

“We zijn blij dat we voor deze stunt toch enkele van onze partners hebben kunnen inschakelen. We duimen voor al onze leveranciers zodat we ze volgend jaar terug kunnen boeken. Hetzelfde geldt trouwens voor de verenigingen die met hun 1.200 vrijwilligers de ruggengraat van Gladiolen vormen. Ook zij lopen heel wat centen mis. Dit filmpje is ook voor hen.”



