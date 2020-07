Tekentalenten gezocht voor Olense Kartoenale Wouter Demuynck

07 juli 2020

12u18 0 Olen De inschrijvingen voor de jaarlijkse cartoonwedstrijd Olense Kartoenale zijn van start gegaan. Voor de 32ste editie kozen de organisatoren samen met hoofdsponsor Shoppingpark Olen voor het hoofdthema ‘Winkelen: gisteren, vandaag en morgen’.

Hoe wordt er in de toekomst gewinkeld? Heeft online shoppen alleen maar voordelen? Of gaan we ‘back to the roots’ waar shoppen opnieuw een sociaal gebeuren wordt? En wat is de impact van het coronavirus op onze manier van winkelen? Het zijn maar enkele facetten van winkelen die met de cartoons kunnen belicht worden. Inschrijven kan nog tot en met 21 september via www.olensekartoenale.be.

Solidariteit

Zoals elk jaar reikt ook Amnesty International een prijs uit. De organisatie merkt dat daden van solidariteit niet altijd worden gewaardeerd en dat steeds meer mensen die vluchtelingen helpen worden bedreigd. Daarom voorziet Amnesty International dit jaar een prijs voor cartoons in het thema ‘Met solidariteit is niets mis, dus zeker niet vervolgen’.