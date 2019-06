Tekentalent gezocht voor cartoonwedstrijd ‘Olense Kartoenale’ Wouter Demuynck

24 juni 2019

16u16 1 Olen Vanaf 1 juli kan je deelnemen aan de jaarlijkse cartoonwedstrijd ‘Olense Kartoenale’. Voor de 31ste editie kozen de organisatoren samen met hoofdsponsor Sopraco NV voor het hoofdthema ‘Leder: van rund tot handtas, van os tot leren rok, van koe tot elegante schoen’. Hiermee willen ze de lederverwerking in al haar facetten belichten.

Van 1 juli tot en met 21 september kan je je inschrijven voor de wedstrijd via www.olensekartoenale.be. Amnesty International biedt dit jaar bovendien een speciale prijs aan voor het thema ‘Mensen en ideeën achter de tralies’. “Om allerlei redenen worden mensen opgesloten in de gevangenissen over heel de wereld. De omstandigheden zijn zeer verschillend naargelang het land waarin je leeft. En een lichaam kan je opsluiten, maar de geest gelukkig niet”, klinkt het bij de organisatie.

De Kartoenale zag in 1989 het licht toen Jos Verschueren, Frank Hoeylaerts en Çois Veldeman de Olense Pot weer wat glans wilden geven. Sindsdien heeft de wedstrijd Olen op de wereldkaart gezet - zo namen in 2018 cartoonisten uit liefst 55 verschillende landen deel.