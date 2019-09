Subsidie om speelplaats van 14 Kempense scholen te ontharden Wouter Demuynck

05 september 2019

22u38 0 Olen Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) kwam donderdag in VBS De Knipoog in Olen de 22 onthardingsprojecten bekendmaken die in totaal een subsidie van 5 miljoen euro ontvangen. Een van de winnende projecten is ‘Kempense Scholen Ontharden’, waartoe ook De Knipoog behoort. De school zal, net zoals 13 andere Kempense scholen, de speelplaats met behulp van de bijkomende middelen ontharden om voor meer natuurlijke beleving te zorgen.

Van de 138 dossiers selecteerde een jury uiteindelijk 22 projectvoorstellen die aan de slag gaan met in totaal vijf miljoen euro. De initiatiefnemers worden ondersteund via subsidies en projectbegeleiding om beton, asfalt of gebouwen te verwijderen en die ruimte kwalitatief in te richten. De oproep richtte zich op drie doelstellingen met specifieke aandacht voor de klimaatvoordelen van ontharden, namelijk voor kwalitatievere schoolomgevingen, voor meer ruimte voor water en voor meer mobiliteit met minder wegen.

Het project ‘Kempense Scholen Ontharden’ voorziet dat 14 verschillende scholen 17 speelplaatsen ontharden. Het gaat om de volgende scholen: GBS Klimopschool (Bouwel), GBS Klimopschool (Grobbendonk), GBS De Knipoog (Vorselaar), GBS Gierle (Lille), GBS Het Trapleerke (Lille), GVBS De Wingerd (Lille), GVB De Springplank (Lille), GVB De Springplank (Lille), Freinetschool De Vlindertuin (Lille), GBS De Kriebel (OLV-Olen), GBS De Kleine Wijzer (Olen-centrum), VBS De Knipoog (Olen), SBS Larum (Geel), VBS Millekemol (Mol-Millegem) en de gemeentelijke jongensschool site Mollekemil (Mol-Millegem).

Daarnaast behoorde ook het Turnhoutse project ‘Park Piot’ van het Instituut van het Heilig Graf tot de laureaten. Het project is gelegen in de binnenstad van Turnhout, in de buurt van de nieuwe Kunstacademie en een nieuw stadsdeel in ontwikkeling, en voorziet in de afbraak van de niet-geklasseerde schoolgebouwen en enkele speelplaatsen van de school het Heilig Graf. Zo wordt er een grote open en groene ruimte gecreëerd die aansluit bij de omgeving.

Ten slotte mocht ook het Sint-Pietersinstituut in Turnhout een subsidie in ontvangst nemen, met als doel de volledige omgeving van de school her in te richten. Hemelwater zal worden geïnfiltreerd in een beek of wadi of wordt gebruikt voor het spoelen van toiletten. Het inrichten met inheemse streekeigen bomen, struiken en planten moet dan weer voor een klimaatrobuustere speelplaats en een grotere biodiversiteit zorgen. Bovendien wordt er met buitenklassen en speel- en werkhoeken ingezet op een optimaal leer- en leefklimaat voor de leerlingen.