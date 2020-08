Stijn Avonds (49), bezieler van De Warmste Dag van Olen, onverwachts overleden Wouter Demuynck

27 augustus 2020

18u51 0 Olen Afgelopen woensdag is Olenaar Stijn Avonds (49) onverwachts overleden. Samen met Bartel Van Riet was hij sinds enkele jaren de bezieler van De Warmste Dag van Olen, waarvan de opbrengst naar verschillende goede doelen ging.

De uit Herentals afkomstige Stijn Avonds was in de streek een graag geziene kerel. Avonds was van opleiding glaskunstenaar, maar beroepshalve was hij al een hele tijd aan de slag als hoefsmid. Daarvoor had hij onder meer in de Verenigde Staten een opleiding gevolgd.

Bekendheid genoot hij daarnaast als organisator van De Warmste Dag van Olen, dat afgelopen winter aan zijn vierde editie toe was en hij samen met Bartel Van Riet organiseerde. De opbrengst van dat evenement ging telkens naar Kinderen In Nood in Nepal, Olivia Fund en MS-Liga Vlaanderen.