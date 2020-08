Sterke coronastijging in Olen: “Tien besmettingen gelinkt aan café Den Hoek” Jef Van Nooten

03 augustus 2020

13u25 5 Olen De gemeente Olen wordt geconfronteerd met een sterke stijging van Covid-19. De afgelopen zeven dagen hebben 11 inwoners er positief getest. Tien van die besmettingen kunnen gelinkt worden aan café Den Hoek. Het café is intussen al een week gesloten nadat een werkneemster er positief had getest. “Later bleken ook haar collega’s en enkele klanten besmet te zijn”, zegt burgemeester Seppe Bouquillon.

Volgens de website van Sciensano waren er de laatste zeven dagen 7 nieuwe besmettingen in Olen. Maar die website loopt enkele dagen achter, want in werkelijkheid gaat het in Olen om nog meer mensen die de voorbije week positief hebben getest op Covid-19. “Het gaat om 11 nieuwe besmettingen op ongeveer 12.500 Olenaars de afgelopen zeven dagen (cijfers tot en met zaterdag 1 augustus). Dat wordt stilaan zorgwekkend wordt”, klinkt het bij het gemeentebestuur van Olen.

Besmettingscijfer

Op 100.000 inwoners zou het gaan over 91,6 inwoners. Dit laatste cijfer werd door Sciensano in het leven geroepen om steden en gemeenten makkelijk met elkaar te kunnen vergelijken. “Ook steeg het besmettingscijfer in onze gemeente vier dagen op rij”, aldus nog het gemeentebestuur. “Door het hoge aantal nieuwe besmettingen en een stijging van vier dagen op rij, branden er voor onze gemeente nu twee van de drie coronaknipperlichten. Dit betekent dat Zorg en Gezondheid Vlaanderen vanaf nu de situatie in onze gemeente strikt mee opvolgt. Het lokaal bestuur staat ook continu in nauw contact met de eerstelijnszone en artsen in onze regio. We houden vinger aan de pols.”

Symptomen

Eén van de elf inwoners raakte wellicht besmet via een gezin uit Herentals bij wie covid-19 werd vastgesteld. De overige tien besmettingen in Olen kunnen allemaal gelinkt worden aan café Den Hoek in de Stationsstraat. “Eén van de werkneemsters heeft haar hoofdjob in Antwerpen, maar werk na haar uren in café Den Hoek. Ze is wellicht in Antwerpen besmet geraakt, en is – omdat ze weinig of geen symptomen vertoonde – een avond gaan werken in Den Hoek”, verduidelijkt Seppe Bouquillon.

Klanten

Toen bleek dat de vrouw positief had getest op corona werd het café meteen gesloten, na overleg tussen het gemeentebestuur en de uitbater. Iedereen die als klant in het café was geweest, werd gecontacteerd en getest. Sinds de sluiting van het café zijn er dan nog een aantal besmettingen aan het licht gekomen. “Zowel de uitbater als twee andere werknemers hebben positief getest. Samen met hun partners maakt dat zeven besmette personen. Daarnaast hebben ook nog eens drie klanten van café Den Hoek positief getest.”

Quarantaine

Burgemeester Seppe Bouquillon benadrukt wel dat de uitbaters van café Den Hoek niets te verwijten valt. “Ze hebben op geen enkele moment fouten gemaakt tegen de coronamaatregelen. Ze hebben ons ook meteen een lijst gegeven van klanten. Daardoor hebben we mensen snel in quarantaine gekregen waardoor de verdere verspreiding van het virus gestopt is.”

Focus

De corona-uitbraak gelinkt aan café Den Hoek toont volgens de burgemeester wel aan hoe gefocust iedereen moet blijven, onder meer op vlak van het ontsmetten van de handen. “We vragen al onze inwoners om de maatregelen strikt te blijven opvolgen. Draag een mondmasker, beperk je sociale contacten en hou voldoende afstand van anderen. Enkel zo kunnen we de cijfers ook in onze gemeente terugdringen en hoeven we geen verdere acties te ondernemen.”