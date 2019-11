Steekvlam verwondt twee chiroleden, maar leider Zeb kan gasfles weggooien: “Hij heeft erger voorkomen” Wouter Demuynck

17 november 2019

19u25 0 Olen Op de jaarmarkt van Olen zijn zondagmiddag twee leden van Chiro Olen Centrum gewond geraakt door een steekvlam die uit een gasfles in hun kraampje kwam. Eén meisje moest overgebracht worden naar het brandwondencentrum van het Antwerpse Stuivenbergziekenhuis, maar mocht diezelfde dag nog naar huis. Het snelle optreden van Zeb Horemans (21), die de gasfles in allerijl weggooide en daarbij zelf brandwonden opliep, wordt geprezen.

Naar jaarlijkse traditie stond de Chiro van Olen Centrum met een kraampje op de jaarmarkt in Dorp, waarbij ze onder meer koude en warme dranken en hamburgers verkochten. “Mijn zus zei al een tijdje dat ze een gasgeur rook. Wij roken niets, maar ik ging toch eens kijken naar die fles, waar ik inderdaad een gasgeur waarnam”, vertelt Zeb Horemans van de Chiroleiding. “Ik zette de fles opzij, draaide ze helemaal dicht en koppelde ze af, maar door de afkoppeling ontstond die steekvlam. Volgens mij scheelde er iets aan die gasfles, want zelfs helemaal dichtgedraaid bleef de vlam even groot.”

Gasfles weggegooid

Een leidster die aan het vuurtje stond, liep tweedegraadsbrandwonden op aan haar been en moest overgebracht worden naar het brandwondencentrum van het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen. Dezelfde dag mocht zij wel alweer naar huis gaan. Ook Zeb zelf liep brandwonden op. “Ik heb die gasfles vastgepakt en zo ver weggegooid als ik kon, nadien riep ik dat iedereen uit het kraampje moest. Daarna heeft de ambulance mij naar het ziekenhuis van Herentals gebracht, waar ze me goed verzorgd hebben. Ik heb verwondingen aan mijn handen en rechterbeen, maar al bij al valt het goed mee. Mijn medeleidster moest naar het brandwondencentrum, maar is er gelukkig niet heel erg aan toe.”

Na het incident met de steekvlam keerde de rust relatief snel terug. Ook Zeb ging na zijn ziekenhuisbezoek weer richting jaarmarkt. “Nadat alles was afgehandeld, keerde iedereen terug en is het nog druk geweest. We hebben veel complimenten van mensen gekregen die zeiden dat we goed gehandeld hadden en dapper waren geweest. Ik vind dat ik gewoon heb gedaan wat ik moest doen.”

“Erger voorkomen”

Ook burgemeester Seppe Bouquillon (CD&V) kwam ter plaatse. “De politie gaat ervan uit dat de koppeling tussen gasfles en ontspanner niet helemaal goed erop zat, zodat er stilletjes aan nog gas kon ontsnappen”, aldus Bouquillon, die het optreden van Zeb prijst. “Vooral door zijn actie is erger voorkomen kunnen worden. Hij heeft dat goed aangepakt door meteen die gasfles weg te werpen.”

Volgens Bouquillon zorgde het incident niet voor paniek op de jaarmarkt. “Het was heel kortstondig, waardoor velen niet beseften wat er gebeurd was. De hulpdiensten waren ook snel ter plaatse en hebben zo snel mogelijk die wonde van het meisje gekoeld, waardoor erger voorkomen is.”