Spar heropent de deuren met vernieuwd winkelconcept Wouter Demuynck

24 september 2019

17u56 0 Olen Op donderdag 26 september opent de Spar-winkel van Olen, aan de Oevelseweg, opnieuw de deuren na een grondige opfrissing. Uitbater Cihan Gungor nodigt alle klanten en buurtbewoners uit voor de openingsreceptie op woensdag 25 september. Van 18 tot 21 uur is iedereen welkom voor een rondleiding, een drankje en frietjes met stoofvlees.

De vernieuwde Spar werd ingericht volgens de stijl van de nieuwe generatie Spar-buurtsupermarkten. De versafdelingen zijn de speerpunten en creëren een marktgevoel. “Onze versafdelingen bevinden zich vooraan in de winkel. Zo maken we boodschappen doen extra makkelijk voor gehaaste of vaak terugkerende klanten”, zegt uitbater Cihan Gungor. Via de digitale schermen kunnen klanten zich laten inspireren met recepten, maaltijdideeën en productinformatie. De winkel maakt bovendien gebruik van de nieuwste energiezuinige bouwtechnieken. Alle koelinstallaties draaien op CO², een veel milieuvriendelijkere methode dan bij klassieke koelinstallaties. De warmte en energie van de koeling wordt immers gerecupereerd om de winkel mee te verwarmen. De winkeloppervlakte van 750 m² blijft behouden.

Cihan Gungor baatte van 2008 tot 2017 de Spar-winkel in Eindhout (Laakdal) uit, samen met zijn vader. In 2017 nam hij de toenmalige Eurospar in Olen over. De zaak in Eindhout liet hij over in de handen van zijn zus en schoonbroer. “Ik ben groot geworden in de winkel van mijn ouders en ken de Spar-formule dus door en door. Het volledige concept past perfect bij mijn persoonlijkheid: elke dag opnieuw klaarstaan voor de klant met een ruim assortiment kraakverse, kwaliteitsvolle producten.” Cihan baat de winkel uit samen met zijn gerante Wendy, die al sinds 2009 aan boord is. “Wendy is evenveel het gezicht van de zaak als ikzelf. Samen hebben we de nodige kennis en ervaring om de winkel te doen draaien.”