Snoeiwerken ter voorbereiding van plaatsing geluidsschermen langs E313 in Olen Wouter Demuynck

06 maart 2020

15u06 0 Olen Vanaf maandag 9 maart vinden er snoeiwerken plaats in de bermen van de E313 ter hoogte van Olen. De werken kaderen in de plaatsing van de nieuwe geluidsschermen, die geluidshinder voor omwonenden moeten beperken.

Het Agentschap Wegen en Verkeer en het gemeentebestuur van Olen plaatsen de geluidsschermen, een investering van 2 miljoen euro, langs de E313 ter hoogte van Schaatsbergen. Het gaat om een zone van ongeveer 800 meter richting Hasselt en 600 meter richting Antwerpen. De uitvoering van de infrastructuurwerken start eind april en zal zo’n 3 maanden in beslag nemen.

Snoeiwerken

Vanaf maandag 9 maart zullen er daardoor een week lang snoeiwerken plaatsvinden in de bermen langs beide zijden van de E313 in Olen. “De snoeiwerken gebeuren buiten de spitsuren en worden uitgevoerd vanop de pechstrook, met de nodige mobiele signalisatie. De verkeershinder op de autosnelweg blijft beperkt”, zegt Sep Vandijck van Agentschap Wegen en Verkeer.

“Een strook van ongeveer twee meter achter de vangrails wordt laag afgesnoeid en dient straks als werkzone tijdens het plaatsen van de geluidsschermen. De beplanting zal achteraf terug op natuurlijke wijze kunnen ontwikkelen.”

Infomarkt

Eind april start de plaatsing van de geluidsschermen. Gedurende drie maanden zal het verkeer er op de autosnelweg over twee versmalde rijstroken in beide rijrichtingen voorbij de werf rijden. Er worden daarvoor tijdelijke doorsteken in de middenberm gemaakt.

In de aanloop naar de werken organiseert Agentschap Wegen en Verkeer een infomarkt op woensdag 25 maart in de raadzaal van het gemeentehuis. De infomarkt is doorlopend toegankelijk tussen 19 en 21 uur.