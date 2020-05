Sint-Jozefkerk doet even dienst als klaslokaal: “Dit zullen de leerlingen nooit vergeten” Wouter Demuynck

15 mei 2020

18u01 6 Olen De leerlingen van het zesde leerjaar van basisschool Toermalijn in Olen zullen het einde van hun lagereschoolcarrière niet snel vergeten. Nog tot eind juni zullen ze les krijgen in de nabijgelegen Sint-Jozefkerk, aangezien er in het schoolgebouw te weinig ruimte is om volgens de richtlijnen onderwezen te worden.

Basisschool Toermalijn in Olen zat voor de heropening van de school met een probleem: ze hebben enkele relatief grote klassen, maar volgens de richtlijnen mogen in hun klaslokalen maar negen leerlingen plaatsnemen. Niet alleen zijn die lokalen te klein, enkele daarvan worden ook nog gebruikt voor noodopvang. De directie moest dus op zoek naar alternatieven.

Openluchtklas

“We zijn daarom beginnen rondkijken naar grotere lokalen waar we met 14 kinderen tegelijk binnen kunnen. Ons eerste leerjaar gaat in twee groepen van 14 les krijgen in de turnzaal en na een week, als alles goed loopt, start ons tweede leerjaar in zaal De Vrede”, aldus directeur Ruben Veraghtert.

“In eerste instantie wilden we van het zesde leerjaar een openluchtklasje maken, maar deze week hebben we met de koude wind gemerkt dat dat niet haalbaar is. Ik heb dan de pastoor gebeld en hem gezegd dat we met een probleem zaten. Hij wilde meteen meewerken aan een oplossing. Alles was zeer snel in orde. Daarvoor zijn we heel dankbaar, net zoals we ook de gemeente dankbaar zijn voor het ter beschikking stellen van de parochiezaal.”

Voor de geschiedenisboeken

Vrijdag kregen de leerlingen voor het eerst les in hun nieuwe ‘klaslokaal’. Ook het zesde leerjaar is in twee groepen van 14 verdeeld: de ene groep krijgt les in de voormiddag, de andere in de namiddag. “De laatste maand bij hun basisschool gaan ze in de kerk beleven. Dat zullen ze nooit vergeten, dat gaat de geschiedenisboeken in”, vervolgt Ruben Veraghtert.



“In de kerk zelf hebben we een loper gelegd zodat de leerlingen weten tot waar ze mogen komen. Er moesten ook enkele praktische dingen gebeuren, zoals draadloos internet leggen. Aangezien we onvoldoende borden hadden, hebben we hulp gevraagd aan het nabijgelegen Umicore. Van hen hebben we enkele projectieschermen tot eind juni in bruikleen. Op het kerkplein hebben we dan weer een zone afgebakend die als speelplaats dient.”

Vieringen hebben voorrang

Veel mensen mogen in de kerk nog niet binnen, maar er vinden wel nog diensten zoals een begrafenis plaats. “Voor een dienst in het weekend zullen er altijd nog voldoende stoelen beschikbaar zijn. Als er toch een dienst doorheen de week plaatsvindt, dan wijken we even uit voor een openluchtklas of houden we een alternatieve lesdag waarbij we niet op een stoel zitten. Die vieringen hebben natuurlijk altijd voorrang.”