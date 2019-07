Schlagerfeest ‘Daar bij die molen’ wijkt uit naar domein Teunenberg Wouter Demuynck

01 juli 2019

20u15 1 Olen Dit jaar vindt het schlagerfestival ‘Daar bij die molen’ van vrijdag 5 juli uitzonderlijk niet plaats aan de Buulmolen, maar wel op domein Teunenberg. Omwille van de wegenwerken in het centrum van Olen is het immers niet mogelijk om de Industrielaan af te sluiten. De organisatie heeft daarom voor een andere locatie gekozen om de veiligheid van de bezoekers te garanderen.

Tijdens ‘Daar bij die molen’ wordt er telkens hulde gebracht aan het Vlaamse levenslied. Vrijdag tekenen onder meer The Voice Senior-winnaar John Leo, partyband Swoop, Laura Lynn en Bart Kaëll present op domein Teunenberg aan de Boerenkrijglaan. Ronny Lee sluit traditioneel het schlagerfeest af.

De optredens starten om 19 uur, de deuren openen al een uur vroeger. Tickets zijn verkrijgbaar via www.keizerkarelolen.be, aan het onthaal van het gemeentehuis, bij Vrije Tijd of de bibliotheek. In voorverkoop betaal je 9 euro, aan de kassa betaal je 12 euro.