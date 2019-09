Sander’s Ontbijt brengt 22.500 euro op voor onderzoek naar ziekte van Duchenne Wouter Demuynck

11 september 2019

22u41 1

Dinsdagavond hebben de organisatoren van Sander’s Ontbijt een cheque van 22.500 euro overhandigd aan het Rondoufonds, dat onderzoek verricht naar de ziekte van Duchenne, in het zaaltje van De Bareel in Onze-Lieve-Vrouw-Olen. Prof. dr. Nathalie Goemans van de UZ Leuven kwam de cheque in ontvangst nemen. Het ontbijt wordt jaarlijks georganiseerd door vrienden en familie van Sander Stappaerts, een jongen die ook aan de spierziekte lijdt, en was intussen aan zijn zevende editie toe. Sander zelf kon niet aanwezig zijn wegens een val vorige maand.