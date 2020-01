Ruben Van Gucht brengt try-out van ‘Sportman II’: een trip langs legendarische uitspraken in de sportgeschiedenis Wouter Demuynck

29 januari 2020

15u11 0 Olen In de theaterzaal van Het Vierde Oor brengt sportjournalist Ruben Van Gucht op donderdag 6 februari een try-out van zijn voorstelling ‘Sportman II’. Daarin gaat hij op jacht naar legendarische uitspraken in de sportgeschiedenis.

Aan de hand van die legendarische oneliners vertelt Ruben, geflankeerd door de broers Mathieu en Guillaume, het verhaal achter de quote, het verhaal van de persoon die ze uitsprak, het verhaal van wat de gevolgen ervan waren en vooral hoe die woorden een rol spelen in het leven van Ruben Van Gucht. ‘Sportman II’ is dus een inkijk in het leven van Ruben Van Gucht, maar vooral een trip langsheen grote kampioenen met grote verhalen en kleine kampioenen met kleine anekdotes.

De voorstelling begint om 20 uur in de theaterzaal van Het Vierde Oor aan Boerenkrijglaan. Tickets voor de voorstelling zijn te koop aan 12 euro via www.keizerkarelolen.be, bij de bibliotheek, het onthaal van het gemeentehuis en de dienst Vrije Tijd.