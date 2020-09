Riolerings- en wegenwerken in Dellekens en Weier vanaf maandag Wouter Demuynck

11 september 2020

18u24 3 Olen Komende maandag gaat aannemer APK Wegenbouw van start met de geplande riolerings- en wegenwerken in Dellekens en Weier in Onze-Lieve-Vrouw-Olen. Naast een gescheiden rioleringsstelsel wordt er ook een nieuwe weg en grachten aangelegd.

De werken kaderen in een groter riolerings- en wegenwerkenproject waartoe ook de Spoorwegstraat, Keizerhofstraat en een deel van Melkerijstraat behoren. Door het coronavirus liepen de werken enige vertraging op, maar vanaf komende maandag gaat de aannemer aan de slag in de aanpalende straten Dellekens en Weier.

Concreet wordt het stuk Dellekens aangepakt vanaf net na het kruispunt met Hooiweg tot aan het kruispunt met Weier. De werken in Weier zelf bestrijken een kleiner deel, namelijk van huisnummers 30 tot en met 36. In de andere straten starten de werken in de loop van oktober. Het totale kostenplaatje van het project bedraagt net geen één miljoen euro.

Nieuwe weg en grachten

Het project houdt in dat de straten een gescheiden rioleringsstelsel krijgen om regen- en afvalwater apart op te vangen en af te voeren. De bovengrondse leidingen worden ondergronds gebracht en de drinkwaterleiding wordt vernieuwd. “Er worden ook een nieuwe weg en grachten aangelegd. In het deel Dellekens komen er twee betonstroken met grasdals tussen. In het deel Weier komt er deels beton over de volledige wegbreedte en deels de inrichting zoals in Dellekens”, klinkt het bij het gemeentebestuur. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de werken na de kerstvakantie worden afgerond.

Vanaf maandag wordt de straat afgesloten voor doorgaand verkeer. Zodra de weg wordt opgebroken, krijgt hij een tijdelijke laag in steenslag. Zo kunnen bewoners alsnog veilig tot aan hun woning geraken.