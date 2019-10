Politie onderschept vijf transmigranten bij bedrijf aan Lammerdries Jef Van Nooten

18 oktober 2019

16u07 2

De politie heeft vrijdagochtend vijf transmigranten onderschept aan Lammerdries in Olen. Een vrachtwagenchauffeur wilde een lading leveren bij een bedrijf aan Lammerdries. Bij aankomst merkte hij dat er mensen in de oplegger zaten. Hij verwittigde de politie. Die kon vijf mannen met Irakese nationaliteit oppakken. Het vijftal werd mee naar het commissariaat genomen voor een verdere afhandeling via de Dienst Vreemdelingenzaken.