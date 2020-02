Politie onderschept 78,6 kilo cocaïne die op weg was naar loods in Olen Jef Van Nooten

19 februari 2020

14u24 0 Olen Een drugsbende heeft geprobeerd 78,6 kilo cocaïne van Colombia naar een loods in Olen te smokkelen, goed voor een straatwaarde van bijna 4 miljoen euro. De cocaïne werd onderschept in Bogota. Twee vermeende bendeleden riskeren nu een gevangenisstraf van 4 jaar.

Een 30-jarige man uit Tilburg heeft in april 2018 een firma overgenomen met maatschappelijke zetel in Deurne. Officieel zou de firma feesten organiseren en computers programmeren, maar volgens het openbaar ministerie was de firma in werkelijkheid een dekmantel om cocaïne te importeren. “Op 31 mei 2018 heeft de politie in Bogota (hoofdstad van Colombia, red.) een lading onderschept die bestemd was voor de firma. De lading bevatte 78,6 kilogram cocaïne.”

Carbonfilters

Als de cocaïne niet onderschept was, zouden de drugs volgens het parket in Turnhout na aankomst naar een loods in Olen worden gebracht. “In diezelfde periode heeft de firma een huurcontract afgesloten voor een loods in Olen. In die loods zijn in juni 2018 ook twee verdachte leveringen van carbonfilters toegekomen”, zegt openbaar aanklager Inge Delissen. De aanklager moest wel toegeven dat er geen bewijzen zijn dat er in die leveringen uit Turkije drugs zaten. “De bewuste firma zou feesten organiseren en computers programmeren. Mar de beklaagden kunnen geen enkele georganiseerd evenement voorleggen, en hebben ook weinig kaas gegeten van computers.”

Papier

Het parket vraagt celstraffen van 4 jaar voor de zaakvoerder van de firma en een werknemer die betrokken was bij de huur van de loods in Olen. Beiden vragen ze de vrijspraak. “Het huurcontract voor de loods is pas op 1 juni afgesloten, nadat de cocaïne in Colombia was onderschept. Hij was slechts zaakvoerder op papier, maar wist voor de rest niks van de activiteiten van de firma.”