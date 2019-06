Plantage met 6.500 cannabisplanten: gezin krijgt tot 6 jaar cel en moet ruim 6 miljoen euro ophoesten Jef Van Nooten

26 juni 2019

15u05 0 Olen De cannabisplantage met 6.514 planten in een loods van een plasticbedrijf aan Turfputten in Olen komt de familie achter het bedrijf duur te staan. Zes leden van het gezin zijn niet alleen veroordeeld tot strenge celstraffen en boetes. Ze moeten samen ook ruim 6 miljoen euro geschatte winst terugbetalen.

De brandweer werd op 23 november 2017 opgeroepen voor een brand in een container achter een plasticbedrijf aan Turfputten in Olen. Tijdens de bluswerken werd een plantage met 6.514 cannabisplanten bloot gelegd. Onderzoek wees uit dat de plantage er al 4 jaar stond en al vele oogsten had opgeleverd.

Broers

De loods waarin de plantage werd ontdekt, werd door de familie achter het plasticbedrijf verhuurd aan Nederlanders, maar volgens het parket waren ze ook zelf betrokken bij de cannabisplantage. Zeker de broers Jimmy V. (37) en Monny V. (35) zouden een actieve rol hebben gespeeld bij de uitbating van de gigantische cannabisplantage. De rechtbank in Turnhout volgt nu die redenering en heeft zes leden van de familie schuldig bevonden.

Jimmy V. wordt het zwaarst bestraft. Hij vliegt 6 jaar achter de tralies en moet een boete van 80.000 euro betalen. Die 80.000 euro boete is wellicht het minste van zijn zorgen, want de rechter sprak ook een verbeurdverklaring uit van 1,8 miljoen euro, het geraamde vermogensvoordeel dat hij met de plantage verdiend zou hebben. Ook zijn broer Monny V. moet 80.000 euro en 1,8 miljoen euro verbeurdverklaring ophoesten. Zijn gevangenisstraf is wel beperkt tot 5 jaar, waarvan 4 jaar effectief.

Ouders

De vader en moeder van de twee broers krijgen ieder 3 jaar gevangenisstraf met uitstel en 16.000 euro boete. Voor hen bedraagt de verbeurdverklaring 867.000 euro per persoon. Hun schoondochters – de partners van de twee broers – zijn veroordeeld tot 18 maanden celstraf met uitstel en 8.000 euro boete. Allebei krijgen ze ook een verbeurdverklaring van 433.000 euro opgelegd.

19 beklaagden

Via de Nederlanders die de loods huurden, kwamen de speurders ook bij plantages in Turnhout (250 planten) en Arendonk (688 planten) uit. In totaal stonden 19 beklaagden terecht. Twee krijgen geen celstraf, de overige beklaagden celstraffen tussen 12 maanden en 6 jaar. Eén van de beklaagden krijgt zelfs een verbeurdverklaring van 2,6 miljoen euro opgelegd.