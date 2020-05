Plaatsing van geluidsschermen langs E313 start in september Wouter Demuynck

14 mei 2020

22u48 0 Olen Het plaatsen van de geluidsschermen langs de E313 ter hoogte van Schaatsbergen in Olen zal van start gaan op 14 september 2020. De werken werden eerder uitgesteld door het coronavirus.

Het Agentschap Wegen & Verkeer zal over een lengte van zo’n 1,4 km een betonnen geluidsscherm van 3 à 4 meter hoog plaatsen ter hoogte van Schaatsbergen en Ven. De infrastructuurwerken zullen half september starten en in totaal zo’n 3 maanden in beslag nemen. Eerst wordt de noordzijde - richting Antwerpen - aangepakt, vervolgens de zuidzijde richting Hasselt.

Voorafgaand worden eerst de nodige voorbereidende werken uitgevoerd, zoals het creëren van doorsteken in de middenberm van de autosnelweg, en het snoeien en rooien in de bermen.