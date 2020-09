Plaatsing geluidsschermen langs E313 in Olen start maandag Wouter Demuynck

11 september 2020

12u54 1 Olen Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start komende maandag met de aanleg van de geluidsschermen langs de E313 in Olen. De werken zullen in totaal zo’n drie maanden in beslag nemen.

De inwoners en het gemeentebestuur van Olen waren al jaren vragende partij voor de geluidsschermen ter hoogte van Schaatsbergen. In de richting van Luik gaat het om 800 meter aan geluidsschermen van drie à vier meter hoog, in de richting van Antwerpen is dat 600 meter. AWV zelf investeert 1,2 miljoen euro in de geluidsschermen, het gemeentebestuur van Olen levert een bijdrage van 800.000 euro.

Gefaseerde uitvoering

Op maandag 14 september gaan de werken van start. Om de verkeershinder te beperken worden de werken drie maanden lang gefaseerd uitgevoerd. “Om te beginnen worden eerst de nodige voorbereidende werken uitgevoerd, zoals het creëren van doorsteken in de middenberm van de autosnelweg. Die werken vinden voornamelijk ‘s nachts plaats, vanaf maandag 14 september”, zegt AWV-woordvoerder Sep Vandijck.

Vanaf vrijdag 18 september gaat de eerste fase van start en worden de noordelijke geluidsschermen geplaatst. Dan wijzigt ook de verkeerssituatie op de snelweg.

“Het doorgaand verkeer op de autosnelweg zal steeds over twee versmalde rijstroken kunnen blijven rijden in elke richting, weliswaar met een snelheidsbeperking. Het af- en oprittencomplex Herentals-Oost richting Hasselt wordt uit veiligheidsoverwegingen afgesloten voor de volledige duur van de werken. Er worden omleidingen aangegeven via de parallelwegen in de omgeving, van en naar het eerstvolgende complex.”