Pijnstillers, wijn en drugs: vader vindt broers dood terug tijdens vakantie in Firenze Erwin Verhoeven en Wouter Demuynck

30 september 2019

05u03 1 Olen Twee jonge Belgen, Dries (27) en Robbe (19) De Ceuster, zijn gisteren door hun vader dood aangetroffen in een hotelkamer. Volgens het Italiaanse gerecht werden er in de kamer lege dozen pijnstillers, lege wijnflessen en sporen van drugs aangetroffen. Een autopsie vandaag moet meer duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak.

Dries en Robbe, die in respectievelijk Herselt en Olen woonden, waren in Firenze op vakantie met hun vader Hans en diens partner, de moeder van één van de jongens. Ze werkten allebei in het bedrijf van hun vader, De Ceuster Recycling in Olen. Ze logeerden in Hotel Minerva, een viersterrenverblijf gelegen aan de Piazza Santa Maria Novella. Dat plein ligt halverwege het station van Firenze en de Ponte Vecchio, in de volle toeristische buurt. Hun vader ging rond 11.30 uur een eerste keer aan de deur kloppen. Beide zonen sliepen, of zo leek het toch.

Slechte kwaliteit

Toen ze later op de dag niet kwamen opdagen voor het middageten, ging hij opnieuw naar hun kamer. Hij zag beide zonen op hun bed liggen en stelde vast dat geen van de twee nog een teken van leven gaf. Italiaanse MUG-artsen konden alleen maar de dood vaststellen. De opgeroepen politiepatrouille en speurders van de forensische afdeling vonden op het eerste gezicht geen sporen van geweld op de dode lichamen. In de hotelkamer zagen ze wel enkele lege verpakkingen van krachtige pijnstillers, wat lege flessen wijn en sporen van drugs. Het Italiaanse gerecht denkt daarom dat de broers zijn omgekomen door een mix van medicijnen, alcohol en drugs. Vermoedelijk drugs van bijzonder slechte kwaliteit - dat zal het onderzoek moeten uitwijzen.

Smartphones uitlezen

Op vraag van procureur Giacomo Pestelli hebben de speurders de vader van Dries en Robbe, hun (stief)moeder, het hotelpersoneel en andere gasten verhoord. De camerabeelden van binnen en buiten het hotel worden geanalyseerd om de laatste uren van de broers te reconstrueren en andere nuttige info te verzamelen.

Dries en Robbe aten zaterdagavond met hun pa en diens partner in de stad. Rond halfelf keerde het gezelschap terug naar het hotel. Het is nog niet duidelijk of de twee nadien op hun kamer bleven of weer de stad introkken. Camerabeelden kunnen in dat laatste geval misschien duidelijkheid verschaffen over waar ze heen gingen, wie ze nog ontmoet hebben en eventueel waar ze de in hun hotelkamer aangetroffen drugs kochten. Hun smartphones zullen uitgelezen worden om te zien met wie ze nog contact hadden. Vandaag wordt ook een autopsie uitgevoerd op beide lichamen.