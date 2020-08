Personeel ongerust na coronabesmetting bij vleesbedrijf Plukon in Olen Jef Van Nooten & Toon Verheijen

06 augustus 2020

Bij vleesbedrijf Plukon in Olen, gespecialiseerd in kippenvlees, is een coronabesmetting vastgesteld bij één van de werknemers. De overige personeelsleden maken zich zorgen. "Maar we nemen de nodige maatregelen", zegt quality manager Flore Jansen. Eerder deze week kwam al een sterke coronastijging in Olen aan het licht.

“We hebben één persoon die positief heeft getest op corona”, bevestigt kwaliteitsmanager Flore Jansen van Plukon, dat gevestigd is langs de Industrielaan in Olen. “Het gaat om een interimwerknemer die momenteel thuis zit. Andere betrokkenen laten we door de firma testen.”

Hoeveel werknemers in totaal getest worden en van welke afdelingen is niet duidelijk. “Of de veiligheid van het vlees kan gegarandeerd worden? Corona is niet besmettelijk via vlees of andere voedingswaren”, geeft Flore Jansen nog mee. “Of we andere werknemers thuis laten of in quarantaine zetten? Dat is niet aan de orde. We nemen de nodige maatregelen.”

Angstig

Maar die andere werknemers vinden dat er niet genoeg maatregelen zijn genomen. Het was één van de werknemers die ons contacteerde om de coronabesmetting aan het licht te brengen. “Wij als werknemers moeten vandaag gewoon verder werken met een masker en handschoenen. We zijn angstig om onder deze omstandigheden te werken”, aldus de werknemer van het vleesbedrijf.

Een team van Idewe, een dienst die gespecialiseerd is in preventie en bescherming op het werk, bracht donderdag alvast een bezoek aan het Olense bedrijf.

