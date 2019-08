Pas aangelegde betonweg moet opnieuw opgebroken worden Wouter Demuynck

27 augustus 2019

16u59 0 Olen De aannemer van de werken in Olen-Centrum heeft bij nazicht ontdekt dat er problemen zijn met de betondekking op de wapening. Daardoor zal een stuk van de pas aangelegde betonweg terug opgebroken moeten worden.

Het gaat meer bepaald over het stuk tussen restaurant Pot au Feu en Bulestraat. De opbraak is momenteel gepland voor het einde van deze week of begin volgende week. De herstort van dit deel wordt later terug opgenomen in de planning.

Wanneer dat juist zal gebeuren, wordt later bepaald. Volgens het gemeentebestuur zal de karwei geen negatieve invloed hebben op de verdere planning van de werken.