Pannoc investeert 1,3 miljoen euro om productieruimte te verdubbelen: “In de toekomst nog grotere farmaceutische projecten aannemen” Wouter Demuynck

09 januari 2020

15u41 0 Olen Het farmaceutische bedrijf Pannoc - dat geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en cosmetica produceert - investeert 1,3 miljoen euro in haar site in Olen voor de bouw van een nieuwe cleanroom, wat een verdubbeling van de productieruimte betekent. Ook wordt er nieuwe software geïnstalleerd en een extra personeelslid aangeworven. Dankzij de investering gaat, naast de productie, ook de duurzaamheid er op vooruit.

De investering van 1,3 miljoen euro is vrij aanzienlijk, want Pannoc draait jaarlijks gemiddeld een omzet van 2,9 miljoen euro. In Olen produceert het bedrijf zowel voor eigen merken als voor derden zogenaamde OTC-geneesmiddelen, die zonder voorschrift verkrijgbaar zijn bij de apotheker, medische instrumenten en cosmetica. Met de investering gaat het bedrijf van één naar twee productieruimtes of cleanrooms, wordt er een extra personeelslid aangeworven en zal er nieuwe software geïnstalleerd worden om de productiefaciliteiten te sturen en monitoren.

Grotere projecten

“We moesten investeren om alle bestellingen van onze klanten tijdig te kunnen verwerken. Daarnaast willen we in de toekomst ook nog grotere farmaceutische projecten aannemen en kozen we er daarom voor te anticiperen op de strenger wordende wetgeving. Het kwam er dan ook op aan om zowel uit te breiden als te innoveren”, aldus Caroline Spaas, marketing & sales manager bij Pannoc. De oude ruimte werd daarvoor volledig omgebouwd. In tegenstelling tot de oude infrastructuur, staan de nieuwe ruimtes ook onder constante druk en hebben ze een constante temperatuur.

Ook aan duurzaamheid werd gedacht. Pannoc implementeerde een waterzuiveringssysteem voor het gedemineraliseerd water dat gebruikt wordt voor de bereiding van geneesmiddelen. Dat nieuwe systeem maakt geen gebruik meer van chemicaliën en zorgt voor minder afvalstoffen. Aangezien cleanrooms heel wat energie vergen door de constante druk en temperatuur, garandeert de vernieuwing ook een energieverlaging van 60% dankzij wanden die uit geïsoleerde sandwichpanelen bestaan.

Wetgeving

Ook de verstrenging van de GMP-wetgeving (Good Manufacturing Practice, waarbij nauwkeurig wordt vastgesteld in welke omstandigheden een product is gemaakt, red.) was een belangrijke drijfveer voor de vernieuwing. Zo anticipeerde Pannoc met de investering op de strenger wordende wetgeving voor de productie van medische instrumenten en cosmetica. Hierdoor kan het bedrijf op zoek gaan naar grotere projecten aangezien de nieuwe installatie op een hoog niveau voldoet aan alle farmaceutische eisen.

“De kwaliteit en veiligheid van onze producten komen voor ons op de eerste plaats. Maar de impact van de strenge regelgeving mag niet onderschat worden. Als kmo moeten wij dezelfde voorschriften rond geneesmiddelen volgen als de multinationals in onze sector. En dat vraagt om een hele investering die we nu gemaakt hebben”, besluit Caroline Spaas.