Oud-strijder François viert 100ste verjaardag Wouter Demuynck

16 januari 2020

18u43 5 Olen Sinds 15 januari is Olen met François Gios een eeuweling rijker. Zijn verjaardag werd gevierd in woonzorgcentrum De Notelaar in Olen, waar hij sinds twee jaar verblijft.

François Gios werd op 15 januari 1920 geboren in Herentals. Op 20-jarige leeftijd vocht hij mee tijdens Wereldoorlog II in het Vijfde Linieregiment. Op 10 mei 1940 nam hij ook deel aan de Achttiendaagse Veldtocht, waarbij François gevangen genomen werd en overgeplaatst naar een concentratiekamp.

Nadien werd hij overgeplaatst naar een werkkamp in het noorden van Duitsland - nu Polen - maar hij slaagde erin te vluchten met een kompaan. Zijn kompaan is nadien om het leven gekomen aangezien hij op een trein was gesprongen die later ontspoord is. Zelf is François te voet naar België gewandeld.

François reed nadien ieder jaar naar Brussel om deel te nemen aan het defilé, waar hij de vlag droeg voor de veteranen aangezien hij de enige was die die kracht nog had. Op zijn kamer hangt één fotokader: een aandenken aan zijn collega’s die het leven lieten tijdens de Achttiendaagse Veldtocht.