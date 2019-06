Olense horecavrienden blazen muziekcafé ‘t Oor nieuw leven in Wouter Demuynck

28 juni 2019

21u31 0 Olen Sinds vrijdag zijn de deuren van muziekcafé ‘t Oor, pal in het centrum van Olen, weer geopend. Nieuwe uitbaters Philippe Olyslaegers (40) en Bart Roodhooft (37) bliezen het café weer nieuw leven in nadat het café eind april als pop-up sloot.

Zowel Philippe als Bart hebben al jarenlange ervaring in de horeca. Philippe stond vroeger aan de tapkraan van een ander café in het centrum en ging na zijn werkuren nog een pint pakken in ‘t Oor, waar Bart dan weer werkzaam was. Zo leerden ze elkaar kennen en werden ze ook vrienden. De vorige uitbaters startten een zaak in Tongerlo en zo kwam het pand van ‘t Oor vrij. Een unieke kans voor de twee horecavrienden.

“Bart kwam naar mij met de vraag om het café te heropenen en het was vrij snel beslist dat we het gingen doen. We doen het allebei heel graag”, vertelt Philippe. “Ik ben destijds in het café gestopt omdat ik toen net jonge kinderen had. Nu zijn ze ouder en is het het ideale moment. Als je zelf iets ouder bent, moet je er namelijk ook niet meer aan beginnen.”

Het interieur hebben Bart en Philippe helemaal vernieuwd. “We hebben alles aangepakt: een nieuwe tapinstallatie geïnstalleerd, een nieuwe vloer gelegd, de toiletten zijn vernieuwd, alles is gestript, het meubilair is nieuw, het terras achteraan is groter geworden en we hebben ook nieuwe tekeningen en posters geplaatst”, klinkt het. Het concept van muziekcafé blijft wel helemaal behouden. “Vroeger was dit een echt muziekcafé en daar willen we terug naartoe. Nu het jeugdhuis gesloten is, is er hier niets meer voor de jeugd of voor onze leeftijd. Dus er was zeker nood aan een café waar genres als rock ‘n roll en rustige metal gedraaid worden. We gaan ook regelmatig groepen hier laten optreden.”

Op dit moment ligt de weg vlak voor de deur van ‘t Oor wel opengrbroken. “Dat is wel een beetje een tegenvaller. Al zullen passanten die hier doorrijden hier niet gaan stoppen. Olen en ook ons netwerk zijn bovendien groot genoeg, dus het volk zal zijn weg wel vinden naar ‘t Oor.”