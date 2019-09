Motorrijder zwaargewond na klap tegen bestelwagen Jef Van Nooten

10 september 2019

Een motorrijder is dinsdagochtend rond 5.15 uur zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval op de Geelseweg in Olen. Het slachtoffer, de 35-jarige K.V.D.P. uit Ranst, botste er tegen een bestelwagen. De motorrijder is met zware verwondingen, maar niet in levensgevaar, naar het ziekenhuis gebracht.