Moeder en dochter openen samen eerste pop-upkledingwinkel na succes van onlineboetiek: “We zijn echt twee handen op één buik” Wouter Demuynck

06 maart 2020

17u00 0 Olen Yo Vannuffelen (50) en haar dochter Jana Seyen (23) openen dit weekend de eerste pop-upwinkel van hun kledingzaak La Vie en Yo in Olen, slechts één jaar nadat ze hun zaak opstartten als onlineboetiek. Met de pop-up van twee maanden willen ze testen of hun concept ook in een fysieke winkel aanslaat. “

Moeder Yo en haar dochter Jana startten in maart 2019 hun onlineboetiek La Vie en Yo op. Zij waren daarvoor het ideale duo: Yo had vroeger nog mode gestudeerd, terwijl Jana momenteel marketing studeert. “Het is eigenlijk begonnen als een grapje. Mama was geopereerd en mocht een tijdje niks doen en zei dat ze een winkel wilde beginnen. We zijn er uiteindelijk toch aan begonnen nadat ik zelf de webwinkel in elkaar had gestoken”, vertelt Jana.

Ladiesnight

“Een vriendin stelde nadien voor om bij haar een ladiesnight te geven, waarbij de gastvrouw vriendinnen uitnodigt en wij alle kledij van de winkel meenemen zodat ze het thuis kunnen passen. Dat gaat gepaard met hapjes, drankjes en veel gelach. Na een jaar zitten we elke week wel op een andere locatie. Daarom wilden we het eens naar een hoger niveau tillen met een pop-up van twee maanden om te zien of dat aanslaat.”

Een pand vonden ze al snel in de Pastoor Van Looystraat 1A in Onze-Lieve-Vrouw Olen. “We willen het concept van onze ladiesnights doorvoeren in de winkel. Elke bezoeker krijgt een drankje aangeboden en er zal altijd iemand van ons twee in de winkel aanwezig zijn om de klanten te begroeten. Het is uiteraard ook een gewone kledingwinkel, de ladiesnights plannen we dan telkens in na het sluitingsuur.”

Winter- en zomercollectie

Oorspronkelijk verkochten ze enkel dameskleding, maar met de opening van de pop-up zal er ook mannenkleding in de winkel te vinden zijn. De pop-up zal geopend zijn tot 26 april, al willen ze wel verder gaan dan een eenmalige pop-up.

“Afhankelijk van het succes van deze winkel zit het in ons hoofd om twee keer per jaar een pop-up te openen, telkens voor de zomer- en wintercollectie. Naar de toekomst toe zou het wel de bedoeling zijn om een vaste winkel te openen. Het eerste jaar kan dat echter nog niet, want ik studeer weldra af en begin dan te werken. Dat zou dus moeilijk te combineren zijn, maar als het blijft draaien zoals nu dan zijn er zeker mogelijkheden.”

Twee handen op één buik

Na één jaar zit er alvast nog geen slijt op de samenwerking tussen moeder en dochter. “We zijn echt twee handen op één buik en dat is enkel maar beter geworden. We genieten er echt van en zien dit niet als werk. Als er vergaderd moet worden, doen we dat op restaurant of met een glaasje cava. Er is nooit een gespannen sfeer.”

Op zaterdag 7 maart vindt de opening van de eerste pop-upwinkel plaats vanaf 14 uur. De eerste 50 klanten worden verwend met een goodiebag. Vanaf dan zal de winkel elke donderdag geopend zijn van 14 uur tot 19 uur, vrijdag en zaterdag van 14 uur tot 18 uur en zondag van 12 uur tot 16 uur.