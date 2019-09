Metalen stelling komt op twee arbeiders terecht: man in levensgevaar Wouter Demuynck

20 september 2019

Bij industriebouw De Pelsmaeker aan Hoogbuul in Olen is vrijdagmiddag rond 13 uur een zwaar arbeidsongeval gebeurd. Twee mannen kwamen er terecht onder een metalen stelling. De ene raakte zwaargewond, de andere man verkeert in levensgevaar. Hoe het ongeval kon gebeuren, is nog niet duidelijk.