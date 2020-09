Meerdere gewonden bij ongeval op Hoogbuul Jef Van Nooten

05 september 2020

Aan Hoogbuul in Olen zijn zaterdagnamiddag rond13.30 uur twee auto’s op elkaar gebotst. Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog niet veel geweten. Na het ongeval is één van de twee auto’s op zijn dak terecht gekomen. Enkele inzittenden zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Later meer.