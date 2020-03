Man komt in woning onder instortende muur terecht en overlijdt mvdb

07 maart 2020

06u27

Bron: VRT 0 Olen Een man is vrijdagavond in Olen thuis onder een instortende muur terechtgekomen. Hij overleed later in het ziekenhuis, meldt de VRT.

De man was bezig met renovatiewerken in zijn woning, toen de muur het begaf. De hulpdiensten konden hem vanonder het puin bevrijden. Hij werd ter plekke gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk waarom de muur is ingestort.