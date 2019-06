Main stage van Gladiolen even ontruimd door rukwinden Wouter Demuynck

08 juni 2019

17u42 0 Olen Door enkele felle rukwinden moest de grote tent van de Mars Main Stage op Gladiolen even ontruimd worden. Het concert van Triggerfinger liep daardoor enige vertraging op, maar kon zo'n 20 minuten later alsnog plaatsvinden.

Omstreeks 23.40 uur zou Triggerfinger bijna aan hun optreden beginnen, maar omdat er toen felle rukwinden de kop opstaken werd er besloten om de tent te ontruimen. Op dat moment zat de tent nog niet vol, waardoor de ontruiming zeer rustig verliep. De bezoekers konden intussen verder feesten in dj-tent Club Vedett of op het buitenplein. Een klein halfuurtje later achtte de organisatie de situatie veilig genoeg om het concert van Triggerfinger alsnog te laten plaatsvinden - enkele aanpassingen aan de tent zorgden ervoor dat de wind er beter door kon. Ook het daaropvolgende concert van The Dirty Daddies kon gewoon doorgaan.

Voor vandaag, zaterdag, zijn de voorspellingen gunstiger en zal Gladiolen kunnen doorgaan. “Je mag er gerust op zijn dat je op ons festivalterrein veilig kan vertoeven. Samen met de hulpdiensten en het gemeentebestuur volgen we de weersituatie op de voet”, klinkt het bij de organisatie. Boekel Boulevard, het gratis straatfestival van 13 tot 18u, gaat ook door zoals voorzien.